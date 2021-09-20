Європейський підрозділ МХП Perutnina Ptuj модернізує виробництво в Сербії

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Perutnina Ptuj, яка входить до групи МХП, побудувала сім нових, сучасних площадок для вирощування бройлерів у Бачка-Топола, Сербія. Нові площадки були побудовані з метою комплексного управління виробничим ланцюгом “від поля до столу”, повідомили у пресслужбі МХП, передає УНН.

Деталі

В будівництво комплексу було інвестовано понад 4,5 мільйонів євро, а початок експлуатації дозволить створити 30 нових робочих місць. Об’єкти побудовані відповідно до суворих міжнародних будівельних, екологічних стандартів та сучасних технологій, що забезпечують ефективне, безпечне та гуманне розведення птиці. Потужність першого етапу — два мільйони бройлерів на рік.

Нові потужності з вирощування птиці обладнані найсучаснішими системами вигодівлі та гарантують повну біологічну безпеку птиці. Моніторинг усіх ключових параметрів на таких площадках є точним і безперервним за допомогою повністю автоматизованих систем управління. Вони обладнані технологіями для моніторингу росту тварин, а також температури та вологості повітря.

“Сербія — найбільший ринок Perutnina Ptuj на Балканах. І запорукою успіху є комплексне управління виробничим ланцюгом „від поля до виделки“. Тому було прийнято рішення інвестувати у власну виробничу інфраструктуру в Сербії, щоб отримати важливу конкурентну перевагу і керувати всім циклом виробництва для стабільних та якісних постачань клієнтам. Відкриття семи нових площадок з вирощування птиці — це лише початок інвестиційного циклу. Наступний крок — відкриття додаткових потужностей для розвитку сільськогосподарських потужностей на території Бачка -Топола”, — прокоментували в МХП.

Інвестиції були розпочаті після поглинання МХП словенської групи PP, до якої належить Perutnina Ptuj Topiko, одного з провідних світових продовольчих концернів та найуспішнішого європейського виробника м’яса птиці.

Perutnina Ptuj має виробничі потужності у чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині; володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії, а також поставляє продукцію до 15 країн Європи. Є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини — від кормів, інкубаційних яєць та виведення, вирощування, забою до ковбасних виробів та виробництва напівфабрикатів.

Довідково

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м’яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії по виробництву курятини європейського операційного сегменту (РР) склали більше 100 тис. тонн м’яса птиці.

ГДР (Глобальні Депозитарні Розписки) МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового Банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.

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