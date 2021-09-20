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Европейское подразделение МХП Perutnina Ptuj модернизирует производство в Сербии

Европейское подразделение МХП Perutnina Ptuj модернизирует производство в Сербии

Киев  •  УНН

 • 22664 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Perutnina Ptuj, входящее в группу МХП, построило семь новых, современных площадок для выращивания бройлеров в Бачка-Топола, Сербия. Новые площадки были построены с целью комплексного управления производственным цепью “от поля к столу”, сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

Детали

В строительство комплекса было инвестировано более 4,5 миллионов евро, а начало эксплуатации позволит создать 30 новых рабочих мест. Объекты построены в соответствии со строгими международными строительными, экологическими стандартами и современными технологиями, обеспечивающими эффективное, безопасное и гуманное разведение птицы. Мощность первого этапа — два миллиона бройлеров в год.

Новые мощности по выращиванию птицы оборудованы самыми современными системами откармливания и гарантируют полную биологическую безопасность птицы. Мониторинг всех ключевых параметров на таких площадках является точным и непрерывным с помощью полностью автоматизированных систем управления. Они оборудованы технологиями для мониторинга роста животных, а также температуры и влажности воздуха.

“Сербия — крупнейший рынок Perutnina Ptuj на Балканах. И залогом успеха является комплексное управление производственным цепью „от поля до вилки“. Поэтому было принято решение инвестировать в собственную производственную инфраструктуру в Сербии, чтобы получить важное конкурентное преимущество и управлять всем циклом производства для стабильных и качественных поставок клиентам. Открытие семи новых площадок по выращиванию птицы — это только начало инвестиционного цикла. Следующий шаг — открытие дополнительных мощностей для развития сельскохозяйственных мощностей на территории Бачка-Топола”, — прокомментировали в МХП.

Инвестиции были начаты после поглощения МХП словенской группы PP, к которой принадлежит Perutnina Ptuj Topiko, одного из ведущих мировых продовольственных концернов и успешного европейского производителя мяса птицы.

Perutnina Ptuj имеет производственные мощности в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии, а также поставляет продукцию в 15 стран Европы. Есть вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины — от кормов, инкубационных яиц и вывод, выращивание, забой в колбасных изделий и производства полуфабрикатов.

Справка

МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер Украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами в Нидерландах, на Балканах, а также дистрибуционным офисом в ОАЭ.

Холдинг осуществляет основную деятельность в области птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамичный рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн г. мяса птицы.

ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов — Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.

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