Європейські ігри: самбістки двома медалями поповнили скарбничку збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Дві медалі підбили підсумок виступів українських самбістів на Других Європейських іграх у Мінську, пише УНН з посиланням на сайт змагань.
Галина Ковальська, яка виступає у ваговій категорії до 80 кг, виборола третю за ґатунком медаль. У бронзовому фіналі вона здобула перемогу над суперницею з Грузії Іреною Леонідзе.
Наша Катерина Москальова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, поставила срібну крапку у виступі українських самбістів на ІІ Європейських іграх-2019.
У фінальному поєдинку проти суперниці з Хорватії вона здобула звання віце-чемпіонки.
Нагадаємо, у перший ігровий день Ігор в Мінську самбістки мали також значну кількість нагород.