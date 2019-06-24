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Європейські ігри: самбістки двома медалями поповнили скарбничку збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Дві медалі підбили підсумок виступів українських самбістів на Других Європейських іграх у Мінську, пише УНН з посиланням на сайт змагань.

Європейські ігри: самбістки двома медалями поповнили скарбничку збірної України

Галина Ковальська, яка виступає у ваговій категорії до 80 кг, виборола третю за ґатунком медаль. У бронзовому фіналі вона здобула перемогу над суперницею з Грузії Іреною Леонідзе.

Наша Катерина Москальова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, поставила срібну крапку у виступі українських самбістів на ІІ Європейських іграх-2019.

У фінальному поєдинку проти суперниці з Хорватії вона здобула звання віце-чемпіонки.

Нагадаємо, у перший ігровий день Ігор в Мінську самбістки мали також значну кількість нагород.

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