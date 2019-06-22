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Самбістки принесли Україні три медалі Європейських ігор

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У "Палаці спорту" в Мінську стартував турнір з самбо в рамках першого змагального дня Других Європейських ігор, передає УНН з посиланням на НОК України.

Самбістки принесли Україні три медалі Європейських ігор

За підсумком фінальної сутички у вазі до 48 кг, що відбулася, українська самбістка Анастасія Новікова поповнила спортивну скарбничку української збірної срібною нагородою ІІ Європейських ігор.

Залишивши позаду опоненток із Болгарії та Вірменії, Анастасія опинилася у фіналі, де в боротьбі з представницею Росії Оленою Бондаревою поступилася з рахунком 0:2, що, утім, дозволило посісти "срібну" сходинку п’єдесталу ІІ Європейських ігор.

На другу сходинку п’єдесталу зійшла й Олена Сайко, яка змагалася у ваговій категорії до 64 кг. Упевнено перемігши суперниць з Іспанії та Італії, Олена не зуміла здолати у фінальному двобої опір росіянки Катерини Онопрієнко, зупинившись за крок від "золота".

Зазначимо, Олена вже вдруге виступає на Європейських іграх, і вдруге стала віце-чемпіонкою престижного форуму.

Крім того, "бронзу" здобула наша Наталія Смаль у ваговій категорії до 72 кг.

Додамо, що Україна на ІІ Європейських іграх представлена 198 спортсменами у 15 видах спорту.

Українські Національні Новини

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