Самбістки принесли Україні три медалі Європейських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У "Палаці спорту" в Мінську стартував турнір з самбо в рамках першого змагального дня Других Європейських ігор, передає УНН з посиланням на НОК України.
За підсумком фінальної сутички у вазі до 48 кг, що відбулася, українська самбістка Анастасія Новікова поповнила спортивну скарбничку української збірної срібною нагородою ІІ Європейських ігор.
Залишивши позаду опоненток із Болгарії та Вірменії, Анастасія опинилася у фіналі, де в боротьбі з представницею Росії Оленою Бондаревою поступилася з рахунком 0:2, що, утім, дозволило посісти "срібну" сходинку п’єдесталу ІІ Європейських ігор.
На другу сходинку п’єдесталу зійшла й Олена Сайко, яка змагалася у ваговій категорії до 64 кг. Упевнено перемігши суперниць з Іспанії та Італії, Олена не зуміла здолати у фінальному двобої опір росіянки Катерини Онопрієнко, зупинившись за крок від "золота".
Зазначимо, Олена вже вдруге виступає на Європейських іграх, і вдруге стала віце-чемпіонкою престижного форуму.
Крім того, "бронзу" здобула наша Наталія Смаль у ваговій категорії до 72 кг.
Додамо, що Україна на ІІ Європейських іграх представлена 198 спортсменами у 15 видах спорту.