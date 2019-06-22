Самбистки принесли Украине три медали Европейских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В "Дворце спорта" в Минске стартовал турнир по самбо в рамках первого соревновательного дня Других Европейских игр, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
По итогам финальной схватки в весе до 48 кг, украинская самбистка Анастасия Новикова пополнила спортивную копилку украинской сборной серебряной наградой II Европейских игр.
Оставив позади оппоненток из Болгарии и Армении, Анастасия оказалась в финале, где в борьбе с представительницей России Еленой Бондарев уступила со счетом 0:2, что, впрочем, позволило занять "серебряную" ступеньку пьедестала II Европейских игр.
На вторую ступеньку пьедестала взошла и Елена Сайко, которая соревновалась в весовой категории до 64 кг. Уверенно победив соперниц из Испании и Италии, Елена не сумела преодолеть в финальном поединке сопротивление россиянки Екатерины Оноприенко, остановившись в шаге от "золота".
Отметим, Елена уже второй раз выступает на Европейских играх, и вдруг стала вице-чемпионкой престижного форума.
Кроме того, "бронзу" получила наша Наталья Смаль в весовой категории до 72 кг.
Добавим, что Украина на II Европейских играх представлена 198 спортсменами в 15 видах спорта.