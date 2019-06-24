Европейские игры: самбистки двумя медалями пополнили копилку сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Две медали подвели итог выступлений украинских самбистов на Вторых Европейских играх в Минске, пишет УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Галина Ковальская, выступающая в весовой категории до 80 кг, завоевала третью по важности медаль. В бронзовом финале она одержала победу над соперницей из Грузии Иреной Леонидзе.
Наша Екатерина Москалева, выступающая в весовой категории до 68 кг, поставила серебряную точку в выступлении украинских самбистов на II Европейских играх-2019.
В финальном поединке против соперницы из Хорватии она получила звание вице-чемпионки.
Напомним, в первый игровой день Игр в Минске самбистки имели также значительное количество наград.