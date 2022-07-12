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Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа: названо причину

Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа: названо причину

Київ • УНН

 • 124247 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Європейські авіалінії скасували тисячі рейсів до кінця літа. Як пише Euronews, проблема виникла після скасування COVID-обмежень, коли кількість подорожуючих різко збільшилася, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що авіакомпанії не справляються з великою кількістю броней квитків та потоку пасажирів. Авіалінії скасовують тисячі рейсів, причому деякі з них повідомляють пасажирів лише в день вильоту, інші значно скорочують свої майбутні розклади.

Так, минулого тижня British Airways скасувала 10 300 рейсів у період із серпня до кінця жовтня. Крім того, до кінця липня кількість рейсів скоротилася на 650.

EasyJet також скасувала значну кількість рейсів за цей період. У той же час загальна кількість скасованих рейсів авіакомпаній становить 1494, дані аналітичних центрів показують, що у відсотковому співвідношенні це всього 6% рейсів.

Найвищий коефіцієнт скасування рейсів спостерігається у Eurowings, що майже вдвічі перевищує рекорд easyJet – 12%. Це пов'язано з великою кількістю пасажирів та нестачею квитків.

Третє місце у списку посідають Турецькі авіалінії. Turkish airlines скоротили свої послуги на 7% з 1 до 15 липня.

За даними платформи туристичної інформації Mabrian Technologies, проблема скасування рейсів найбільше торкнулася Німеччини. Зокрема, з 14 червня по 5 липня скасовано 1482 рейси, заплановані на першу половину липня. Це загалом 6 відсотків від усіх вильотів із країни.

Це також становить значні 27% від загальної кількості скасування рейсів з пунктом відправлення або призначення в Європі.

Додамо

Як писав УНН, бельгійська дочірня компанія Lufthansa, Brussels Airlines, скасовує близько 700 рейсів у період літніх канікул, що становить близько 6% від запланованих, щоб зменшити робоче навантаження та уникнути страйків.

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