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Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета: названа причина

Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета: названа причина

Киев • УНН

 • 124242 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета. Как пишет Euronews, проблема возникла после отмены COVID-ограничений, когда количество путешествующих резко увеличилось, передает УНН.

Детали

Отмечается, что авиакомпании не справляются с большим количеством броней билетов и потока пассажиров. Авиалинии отменяют тысячи рейсов, причем некоторые из них уведомляют пассажиров только в день вылета, а другие значительно сокращают свои предстоящие расписания.

Так, на прошлой неделе British Airways отменила 10 300 рейсов в период с августа по конец октября. Кроме того, до конца июля количество рейсов сократилось на 650.

EasyJet также отменила значительное количество рейсов за этот период. В то же время, общее количество отмененных рейсов авиакомпаний составляет 1494, данные аналитических центров показывают, что в процентном соотношении это всего 6% рейсов.

Самый высокий коэффициент отмен рейсов наблюдается у Eurowings, что почти вдвое превышает рекорд easyJet – 12%. Это связано с большим количеством пассажиров, и нехваткой билетов.

Третье место в списке занимают Турецкие авиалинии. Turkish airlines сократили свои услуги на 7% с 1 по 15 июля.

По данным платформы туристической информации Mabrian Technologies, проблема отмены рейсов наиболее затронула Германию. В частности, с 14 июня по 5 июля отменено 1482 рейса, запланированных на первую половину июля. Это в общей сложности 6 процентов от всех вылетов из страны.

Это также составляет внушительные 27% от общего числа отмен рейсов с пунктом отправления или назначения в Европе.

Добавим

Как писал УНН, бельгийская дочерняя компания Lufthansa, Brussels Airlines, отменяет около 700 рейсов в период летних каникул, что составляет около 6% от запланированных, чтобы уменьшить рабочую нагрузку и избежать забастовок.

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