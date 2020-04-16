Європарламент планує закликати до “спільного економічного простору” з пострадянськими країнами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Європарламент закликає створити “спільний економічний простір” між Євросоюзом та шістьма пострадянськими країнами, учасницями програми “Східне партнерство”, включно з Україною. В ЄС розглядають це як частину процесу “поступової інтеграції” цих країн із Євросоюзом, ідеться в проєкті звіту, на який посилається видання Радіо Свобода, передає УНН.
“Проєкт також містить засудження „незаконних“ дій Росії в країнах „Східного партнерства“ — Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні, включаючи із тим, що назване дестабілізацією, вторгненням та анексією”, — пише видання.
Зазначається, що цей документ має обговорити комітет із питань закордонних справ Європарламенту в найближчі тижні. На розгляд Європарламенту проєкт може надійти вже у травні.
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За даними видання, документ прямо не згадує про Росію в контексті євроатлантичних прагнень союзників блоку, але Європейський парламент планує “підтвердити суверенне право східних країн-партнерів вільно обирати свій індивідуальний рівень співпраці чи інтеграції до ЄС”.
Як зазначає Радіо Свобода, країни, згадані в документі, перебувають на різних стадіях співпраці з ЄС. Грузія, Україна та Молдова мають із союзом безвізовий режим, а частини їхніх міжнародно визнаних територій прямо або опосередковано контролює Москва. Натомість Білорусь намагається балансувати між Росією та Євросоюзом.
Нагадаємо, у ЄС закликали сортувати сміття заражених коронавірусом.