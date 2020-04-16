Єврокомісія пропонує план скасування обмежень у зв’язку з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Виконавчий орган Європейського cоюзу пропонує стратегію виходу країн-членів із режиму пов’язаних із коронавірусною інфекцією обмежень та відновлення нормальної діяльності. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
План, оприлюднений Єврокомісією 15 квітня, пропонує спільні критерії для всієї Європи, але вони не є обов’язковими для країн-членів. Кожна країна ЄС може самостійно вирішити, як і коли виходити з режиму обмежень.
На думку комісії, 27 держав ЄС повинні відповідати трьом вимогам, серед яких зменшення поширення вірусу впродовж тривалого періоду та достатня кількість лікарняних ліжок та місць у палатах інтенсивної терапії. Комісія зазначила, що ефективне виявлення хвороби через масове проведення теств також є визначальним.
Деякі країни-члени, зокрема, Австрія та сильно вражена COVID-19 Іспанія, вже почали скасовувати деякі обмеження. Німечина 15 квітня оголосила про відновлення роботи шкіл із травня, в частини непродовольчих магазинів — уже із завтрашнього дня.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.