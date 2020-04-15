У ЄС закликали сортувати сміття заражених коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сміття, що виникає в процесі життєдіяльності заражених коронавірусом пацієнтів, слід складати в окремі пакети, які обов'язково повинні бути зав'язані. Це випливає з директиви Єврокомісії щодо поводження зі сміттям в ситуації епідемії коронавірусу, опублікованій у вівторок, 14 квітня, передає УНН із посиланням на DW.
Використаний захисний одяг, маски і рукавички слід також викидати в окремий сміттєвий пакет. Якщо сміттєві пакети щільно закриті, їх можна викидати зі звичайним сміттям.
Єврокомісія зазначає, що компанії, що займаються вивезенням і переробкою відходів, переживають в епоху епідемії непрості часи: на недолік персоналу накладається збільшення "медичного" сміття. У той же час регулярний вивіз відходів надзвичайно важливий для боротьби з епідемією - так само як і сортування сміття.
Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.