В ЕС призвали сортировать мусор зараженных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Мусор, возникает в процессе жизнедеятельности зараженных коронавирусом пациентов, следует складывать в отдельные пакеты, которые обязательно должны быть завязаны. Это следует из директивы Еврокомиссии по обращению с мусором в ситуации эпидемии коронавируса, опубликованной во вторник, 14 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.
Использованную защитную одежду, маски и перчатки следует также выбрасывать в отдельный мусорный пакет. Если мусорные мешки плотно закрыты, их можно выбрасывать с обычным мусором.
Еврокомиссия отмечает, что компании, занимающиеся вывозом и переработкой отходов, переживают в эпоху эпидемии непростые времена: на недостаток персонала накладывается увеличение "медицинского" мусора. В то же время регулярный вывоз отходов чрезвычайно важен для борьбы с эпидемией - равно как и сортировка мусора.
Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.