В ЕС призвали сортировать мусор зараженных коронавирусом

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Мусор, возникает в процессе жизнедеятельности зараженных коронавирусом пациентов, следует складывать в отдельные пакеты, которые обязательно должны быть завязаны. Это следует из директивы Еврокомиссии по обращению с мусором в ситуации эпидемии коронавируса, опубликованной во вторник, 14 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.