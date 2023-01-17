Європа поспішає запастися російським дизельним паливом до того, як заборона на імпорт може призвести до зростання цін

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За даними постачальника енергетичних даних Vortexa, у перші два тижні січня європейські країни скупили майже 8 мільйонів барелів російського дизельного палива, що приблизно відповідає обсягу імпорту того ж часу минулого року, до того, як росія вторглася в Україну. Імпорт у четвертому кварталі 2022 року зріс майже на 19%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

За даними Rystad Energy, росія є найбільшим постачальником у блок ЄС, на частку якого минулого року припало 29% всього імпорту дизельного палива.

Після російського вторгнення в лютому минулого року Європейський Союз доклав величезних зусиль, щоб відмовитися від постачання нафти та природного газу з Москви.

Країни ЄС різко скоротили імпорт сирої нафти з росії до заборони, але цього не відбувається з дизельним паливом, тому що знайти альтернативні джерела палива набагато складніше.

Заборона ЄС посилить світовий ринок дизельного палива, за словами Марка Вільямса, директора з досліджень Wood Mackenzie, в інтерв'ю CNN, якщо росія не зможе успішно перенаправити свої вантажі до Латинської Америки та Африки, регіони, які зазвичай імпортують зі Сполучених Штатів. За його словами, це звільнить американські барелі для відправки до Європи, заповнивши прогалину, залишену Москвою.

Але імпорт дизельного палива від постачальників з інших країн, зокрема зі Сполучених Штатів та Саудівської Аравії, призведе до збільшення транспортних витрат, що призведе до зростання споживчих цін, сказав він.

«Ми очікуємо на зростання цін на дизельне паливо в Європі. Ми очікуємо на сплеск у лютому-березні», - зауважив Вільямс.

За підрахунками Wood Mackenzie, ціна бареля дизельного палива у перші три місяці цього року становитиме в середньому 40 доларів. Це на 470% вище за середню ціну за весь 2021 рік, до того, як вторгнення росії призвело до різкого зростання цін.