Европа спешит запастись российским дизельным топливом до того, как запрет на импорт может привести к росту цен

Детали

По данным поставщика энергетических данных Vortexa, в первые две недели января европейские страны скупили почти 8 миллионов баррелей российского дизельного топлива, что примерно соответствует объему импорта того же времени прошлого года, до того, как россия вторглась в Украину. Импорт в четвертом квартале 2022 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным Rystad Energy, россия является крупнейшим поставщиком в блок ЕС, на долю которого в прошлом году пришлось 29% всего импорта дизельного топлива.

После российского вторжения в феврале прошлого года Европейский Союз приложил огромные усилия, чтобы отказаться от поставок нефти и природного газа из Москвы.

Страны ЕС резко сократили импорт сырой нефти из россии до запрета, но этого не происходит с дизельным топливом, потому что найти альтернативные источники топлива гораздо сложнее.

Запрет ЕС усилит мировой рынок дизельного топлива, по словам Марка Уильямса, директора по исследованиям Wood Mackenzie, в интервью CNN, если россия не сможет успешно перенаправить свои грузы в Латинскую Америку и Африку, регионы, которые обычно импортируют из Соединенных Штатов. По его словам, это освободит американские баррели для отправки в Европу, заполнив пробел, оставленный Москвой.

Но импорт дизельного топлива от поставщиков из других стран, в частности из Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, приведет к увеличению транспортных расходов, что приведет к росту потребительских цен, сказал он.

«Мы ожидаем роста цен на дизельное топливо в Европе. Мы ожидаем всплеск в феврале-марте», - заметил Уильямс.

По подсчетам Wood Mackenzie, цена барреля дизельного топлива в первые три месяца этого года составит в среднем 40 долларов. Это на 470% выше средней цены за весь 2021 год, до того, как вторжение россии привело к резкому росту цен.