Єврокомісар про пакет допомоги на 20 млрд євро для України: це орієнтовна сума, може бути менше
Київ • УНН
Єврокомісар Андрюс Кубілюс розповів про можливий новий пакет допомоги Україні від ЄС на 20 млрд євро. Сума є орієнтовною та може змінюватись, а остаточне рішення ще обговорюється.
Нова підтримка України з боку ЄС може передбачати 20 млрд євро, але це орієнтовна сума, вона може бути меншою, або більшою. У блоці шукають різні варіанти. Про це в ефірі телемарафону у суботу заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає УНН.
Є кілька напрямків підтримки, які ми зараз обговорюємо. Наступного тижня буде офіційна зустріч Ради, на якій зберуться всі глави держав. У цих умовах, коли ще не зовсім зрозуміло, яка стратегія США, ми хочемо показати українському народу та керівництву, що Європейський Союз рішуче підтримує вас, і що ми шукаємо способи збільшити нашу підтримку. Тому що ми вважаємо, що мир в Україні може бути встановлений лише через реалізацію формули мир через силу
Він зазначив, що в ЄС вважають, що додаткову силу Україні можуть надати тільки вони, і тому вони справді працюють над конкретними планами, як зміцнити підтримку.
Або, якщо, наприклад, нова адміністрація США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це, а 20 млрд євро - це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку України. Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей
На запитання, що саме може бути включено в цей пакет на 20 млрд євро, Кубілюс відповів: "На даний момент ще занадто рано казати".
Це орієнтовна сума, на яку ми розраховуємо. Я не можу обіцяти, що точно 20 млрд, це може бути менше, може бути більше. Ми справді шукаємо різні варіанти
Єврокомісар зазначив, що деякі варіанти потребують певних юридичних кроків з їхнього боку для внесення змін до регламентів.
"Це може зайняти час, але все дуже динамічно. Ми розуміємо нашу відповідальність та нашу роль у наданні військової допомоги Україні", - сказав Кубілюс.
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Доповнення
Як повідомлялося, Угорщина виступила проти виділення Україні запропонованого ЄС пакету допомоги на 20 млрд євро.
Видання Spiegel також повідомляло в лютому, що Франція та Італія гальмують ухвалення пакета військової допомоги ЄС для України на 20 млрд євро.