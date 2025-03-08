Єврокомісар про пакет допомоги на 20 млрд євро для України: це орієнтовна сума, може бути менше

Нова підтримка України з боку ЄС може передбачати 20 млрд євро, але це орієнтовна сума, вона може бути меншою, або більшою. У блоці шукають різні варіанти. Про це в ефірі телемарафону у суботу заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає УНН.

Є кілька напрямків підтримки, які ми зараз обговорюємо. Наступного тижня буде офіційна зустріч Ради, на якій зберуться всі глави держав. У цих умовах, коли ще не зовсім зрозуміло, яка стратегія США, ми хочемо показати українському народу та керівництву, що Європейський Союз рішуче підтримує вас, і що ми шукаємо способи збільшити нашу підтримку. Тому що ми вважаємо, що мир в Україні може бути встановлений лише через реалізацію формули мир через силу - сказав Кубілюс.

Він зазначив, що в ЄС вважають, що додаткову силу Україні можуть надати тільки вони, і тому вони справді працюють над конкретними планами, як зміцнити підтримку.

Або, якщо, наприклад, нова адміністрація США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це, а 20 млрд євро - це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку України. Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей - заявив Кубілюс.

На запитання, що саме може бути включено в цей пакет на 20 млрд євро, Кубілюс відповів: "На даний момент ще занадто рано казати".

Це орієнтовна сума, на яку ми розраховуємо. Я не можу обіцяти, що точно 20 млрд, це може бути менше, може бути більше. Ми справді шукаємо різні варіанти - наголосив Кубілюс.

Єврокомісар зазначив, що деякі варіанти потребують певних юридичних кроків з їхнього боку для внесення змін до регламентів.

"Це може зайняти час, але все дуже динамічно. Ми розуміємо нашу відповідальність та нашу роль у наданні військової допомоги Україні", - сказав Кубілюс.

Паралізуючий удар, відчутний не відразу - представник США про наказ Трампа призупинити військову допомогу Україні

Доповнення

Як повідомлялося, Угорщина виступила проти виділення Україні запропонованого ЄС пакету допомоги на 20 млрд євро.

Видання Spiegel також повідомляло в лютому, що Франція та Італія гальмують ухвалення пакета військової допомоги ЄС для України на 20 млрд євро.

