Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17937 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34669 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67949 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217875 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125194 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393619 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312445 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214137 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244409 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255240 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16723 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12462 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13396 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16231 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13723 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134443 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217876 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393619 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255539 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312445 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4280 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16244 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47147 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72552 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57609 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Киев • УНН

 • 148424 просмотра

Еврокомиссар Андрюс Кубилиус рассказал о возможном новом пакете помощи Украине от ЕС на 20 миллиардов евро. Сумма является ориентировочной и может изменяться, а окончательное решение еще обсуждается.

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Новая поддержка Украины со стороны ЕС может составлять 20 миллиардов евро, но это ориентировочная сумма, она может быть меньше или больше. В блоке ищут различные варианты. Об этом в эфире телемарафона в субботу заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает УНН.

Есть несколько направлений поддержки, которые мы сейчас обсуждаем. На следующей неделе будет официальная встреча Совета, на которой соберутся все главы государств. В этих условиях, когда еще не совсем понятно, какая стратегия США, мы хотим показать украинскому народу и руководству, что Европейский Союз решительно поддерживает вас и что мы ищем способы увеличить нашу поддержку. Потому что мы считаем, что мир в Украине может быть установлен только через реализацию формулы мир через силу

- сказал Кубилюс.

Он отметил, что в ЕС считают, что дополнительную силу Украине могут предоставить только они, и поэтому они действительно работают над конкретными планами, как укрепить поддержку.

Или, если, например, новая администрация США решит по каким-то причинам не продолжать свою поддержку, чтобы мы могли покрыть это, а 20 миллиардов евро - это именно та сумма, которую ежегодно США предоставляли на военную поддержку Украины. Поэтому мы готовы взять на себя такую сумму денег

- заявил Кубилюс.

На вопрос, что именно может быть включено в этот пакет на 20 миллиардов евро, Кубилюс ответил: "На данный момент еще слишком рано говорить".

Это ориентировочная сумма, на которую мы рассчитываем. Я не могу обещать, что точно 20 миллиардов, это может быть меньше, может быть больше. Мы действительно ищем различные варианты

- подчеркнул Кубилиус.

Еврокомиссар отметил, что некоторые варианты требуют определенных юридических шагов с их стороны для внесения изменений в регламенты.

"Это может занять время, но все очень динамично. Мы понимаем нашу ответственность и нашу роль в предоставлении военной помощи Украине", - сказал Кубилюс.

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине04.03.25, 05:55 • 102682 просмотра

Дополнение

Как сообщалось, Венгрия выступила против выделения Украине предложенного ЕС пакета помощи на 20 миллиардов евро.

Издание Spiegel также сообщало в феврале, что Франция и Италия тормозят принятие пакета военной помощи ЕС для Украины на 20 миллиардов евро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85