Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
Киев • УНН
Еврокомиссар Андрюс Кубилиус рассказал о возможном новом пакете помощи Украине от ЕС на 20 миллиардов евро. Сумма является ориентировочной и может изменяться, а окончательное решение еще обсуждается.
Новая поддержка Украины со стороны ЕС может составлять 20 миллиардов евро, но это ориентировочная сумма, она может быть меньше или больше. В блоке ищут различные варианты. Об этом в эфире телемарафона в субботу заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает УНН.
Есть несколько направлений поддержки, которые мы сейчас обсуждаем. На следующей неделе будет официальная встреча Совета, на которой соберутся все главы государств. В этих условиях, когда еще не совсем понятно, какая стратегия США, мы хотим показать украинскому народу и руководству, что Европейский Союз решительно поддерживает вас и что мы ищем способы увеличить нашу поддержку. Потому что мы считаем, что мир в Украине может быть установлен только через реализацию формулы мир через силу
Он отметил, что в ЕС считают, что дополнительную силу Украине могут предоставить только они, и поэтому они действительно работают над конкретными планами, как укрепить поддержку.
Или, если, например, новая администрация США решит по каким-то причинам не продолжать свою поддержку, чтобы мы могли покрыть это, а 20 миллиардов евро - это именно та сумма, которую ежегодно США предоставляли на военную поддержку Украины. Поэтому мы готовы взять на себя такую сумму денег
На вопрос, что именно может быть включено в этот пакет на 20 миллиардов евро, Кубилюс ответил: "На данный момент еще слишком рано говорить".
Это ориентировочная сумма, на которую мы рассчитываем. Я не могу обещать, что точно 20 миллиардов, это может быть меньше, может быть больше. Мы действительно ищем различные варианты
Еврокомиссар отметил, что некоторые варианты требуют определенных юридических шагов с их стороны для внесения изменений в регламенты.
"Это может занять время, но все очень динамично. Мы понимаем нашу ответственность и нашу роль в предоставлении военной помощи Украине", - сказал Кубилюс.
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Дополнение
Как сообщалось, Венгрия выступила против выделения Украине предложенного ЕС пакета помощи на 20 миллиардов евро.
Издание Spiegel также сообщало в феврале, что Франция и Италия тормозят принятие пакета военной помощи ЕС для Украины на 20 миллиардов евро.