Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Новая поддержка Украины со стороны ЕС может составлять 20 миллиардов евро, но это ориентировочная сумма, она может быть меньше или больше. В блоке ищут различные варианты. Об этом в эфире телемарафона в субботу заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает УНН.

Есть несколько направлений поддержки, которые мы сейчас обсуждаем. На следующей неделе будет официальная встреча Совета, на которой соберутся все главы государств. В этих условиях, когда еще не совсем понятно, какая стратегия США, мы хотим показать украинскому народу и руководству, что Европейский Союз решительно поддерживает вас и что мы ищем способы увеличить нашу поддержку. Потому что мы считаем, что мир в Украине может быть установлен только через реализацию формулы мир через силу