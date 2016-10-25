Євродепутат: "безвіз" Україні можуть проголосувати в ЄП до 24 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Доповідачка з візового питання у Європарламенті Марія Габріел заявляє, що питання надання Україні безвізового режиму може бути проголосоване у ЄП до саміту ЄС-Україна, який відбудеться 24 листопада, проте спершу свою позицію у цьому питанні має узгодити Рада ЄС, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“М’яч зараз на боці Ради ЄС, яка має ухвалити рішення”, після чого розпочнуться переговори між основними європейськими інституціями — Європейською комісією (ЄК), Європарламентом (ЄП) та Радою ЄС.
“Ми отримали певні сигнали сильної політичної підтримки від деяких лідерів держав та друзів України, які, я сподіваюсь, вплинуть на прийняття Радою ЄС швидкого і справедливого рішення для українських громадян”, — заявила М.Габріел, не уточнивши при цьому, наскільки швидко це може відбутись.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представники ЄС запевнили, що роблять усе для пришвидшення “безвізу” для українців
Як пояснила євродепутат, після ухвалення рішення Радою ЄС переговори можуть відбутись “справді швидко” і голосування на пленарному засіданні ЄП може відбутись відразу після узгодження спільного тексту.
“Наступна пленарна сесія розпочинається 21 листопада, і тоді, теоретично, настане час (для ухвалення рішення — ред.)”, — зазначила М.Габріел.
Нагадаємо, 23 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що ЄС має надати Україні безвізовий режим до саміту ЄС-Україна, який відбудеться 24 листопада 2016 року у Брюсселі.