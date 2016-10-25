Евродепутат: за "безвиз" для Украины могут проголосовать в ЕП до 24 ноября

"Мяч сейчас на стороне Совета ЕС, который должен принять решение", после чего начнутся переговоры между основными европейскими институтами - Европейской комиссией (ЕК), Европарламентом (ЕП) и Советом ЕС.

"Мы получили определенные сигналы сильной политической поддержки от некоторых лидеров государств и друзей Украины, которые, я надеюсь, повлияют на принятие Советом ЕС быстрого и справедливого решения для украинских граждан", - заявила М.Габриэл, не уточнив при этом, насколько быстро это может произойти.

Как пояснила евродепутат, после принятия решения Советом ЕС переговоры могут состояться "действительно быстро" и голосование на пленарном заседании ЕП может состояться сразу после согласования совместного текста.

"Следующая пленарная сессия начинается 21 ноября, и тогда, теоретически, наступит время (для принятия решения - ред.)", - отметила М.Габриэл.

Напомним, 23 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕС должен предоставить Украине безвизовый режим до саммита ЕС-Украина, который состоится 24 ноября 2016 г. в Брюсселе.