Евродепутат: за "безвиз" для Украины могут проголосовать в ЕП до 24 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Докладчик по визовому вопросу в Европарламенте Мария Габриэл заявляет, что вопрос предоставления Украине безвизового режима может быть проголосован в ЕП до саммита ЕС-Украина, который состоится 24 ноября, однако сначала свою позицию в этом вопросе должен согласовать Совет ЕС, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мяч сейчас на стороне Совета ЕС, который должен принять решение", после чего начнутся переговоры между основными европейскими институтами - Европейской комиссией (ЕК), Европарламентом (ЕП) и Советом ЕС.
"Мы получили определенные сигналы сильной политической поддержки от некоторых лидеров государств и друзей Украины, которые, я надеюсь, повлияют на принятие Советом ЕС быстрого и справедливого решения для украинских граждан", - заявила М.Габриэл, не уточнив при этом, насколько быстро это может произойти.
Как пояснила евродепутат, после принятия решения Советом ЕС переговоры могут состояться "действительно быстро" и голосование на пленарном заседании ЕП может состояться сразу после согласования совместного текста.
"Следующая пленарная сессия начинается 21 ноября, и тогда, теоретически, наступит время (для принятия решения - ред.)", - отметила М.Габриэл.
Напомним, 23 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕС должен предоставить Украине безвизовый режим до саммита ЕС-Украина, который состоится 24 ноября 2016 г. в Брюсселе.