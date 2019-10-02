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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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"Євробляхери" почали збиратися під Радою

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Автомобілісти почали збиратися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані спільноти "Авто Євро Сила" у Facebook, передає УНН.

"Євробляхери" почали збиратися під Радою

"7:30 люди активно збираються на акцію "За доступне розмитнення", чекаємо Вас біля ВР", - йдеться у повідомленні.

Як вимогу у спільноті вказали ініціювання як одного з термінових законопроекту про доступне розмитнення та голосування його протягом жовтня, "щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому питання доступного розмитнення для кожного українця".

Нагадаємо, 22 вересня набув чинності президентський закон щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. 

У пропрезидентській фракції парламенту заявили, що штрафи за "євробляхи" відтермінували востаннє.

Також нагадаємо, у Мінінфраструктури обговорили розробку нового законопроекту щодо "євроблях".

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