"Євробляхери" почали збиратися під Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Автомобілісти почали збиратися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані спільноти "Авто Євро Сила" у Facebook, передає УНН.
"7:30 люди активно збираються на акцію "За доступне розмитнення", чекаємо Вас біля ВР", - йдеться у повідомленні.
Як вимогу у спільноті вказали ініціювання як одного з термінових законопроекту про доступне розмитнення та голосування його протягом жовтня, "щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому питання доступного розмитнення для кожного українця".
Нагадаємо, 22 вересня набув чинності президентський закон щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.
У пропрезидентській фракції парламенту заявили, що штрафи за "євробляхи" відтермінували востаннє.
Також нагадаємо, у Мінінфраструктури обговорили розробку нового законопроекту щодо "євроблях".