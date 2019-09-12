У Мінінфраструктури обговорили розробку нового законопроекту щодо "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Міністерстві інфраструктури обговорили розробку законопроекту, який вирішить проблему автомобілів на єврономерах. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України, передає УНН.
"Під час наради було обговорено основні етапи розробки та впровадження нормативно-правових актів стосовно вирішення питань розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією", - йдеться у повідомленні.
Мінінфраструктури разом із громадськістю, як зазначається, було запропоновано три етапи вирішення проблемних питань:
Окрім того, на зустрічі було також окреслено ряд питань які мають бути вирішені під час розробки законопроектів, а саме:
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- урегулювання ставок та порядку розмитнення транспортних засобів;
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- проведення оцінки транспортних засобів;
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- врегулювання вимог екологічних стандартів;
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- встановлення пільг та визначення строків дії пільг;
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- усунення подвійного оподаткування.
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Нагадаємо, 12 вересня Рада відтермінувала на три місяці штрафи для "євробляхерів".