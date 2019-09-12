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У Мінінфраструктури обговорили розробку нового законопроекту щодо "євроблях"

У Мінінфраструктури обговорили розробку нового законопроекту щодо "євроблях"

Київ • УНН

 • 14470 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Міністерстві інфраструктури обговорили розробку законопроекту, який вирішить проблему автомобілів на єврономерах. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України, передає УНН.

"Під час наради було обговорено основні етапи розробки та впровадження нормативно-правових актів стосовно вирішення питань розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією", - йдеться у повідомленні.

Мінінфраструктури разом із громадськістю, як зазначається, було запропоновано три етапи вирішення проблемних питань:

  • Відтермінування санкції для власників транспортних засобів на єврономерах;
  • Розроблення нового законопроекту з метою остаточного вирішення проблематики транспортних засобів на єврономерах;
  • Розроблення законопроєкту щодо внесення змін до розмитнення транспортних засобів у цілому.

    • Окрім того, на зустрічі було також окреслено ряд питань які мають бути вирішені під час розробки законопроектів, а саме:

    • урегулювання ставок та порядку розмитнення транспортних засобів;
    • проведення оцінки транспортних засобів;
    • врегулювання вимог екологічних стандартів;
    • встановлення пільг та визначення строків дії пільг;
    • усунення подвійного оподаткування.

    Нагадаємо, 12 вересня Рада відтермінувала на три місяці штрафи для "євробляхерів".

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