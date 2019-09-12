В Мининфраструктуры обсудили разработку нового законопроекта о "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Министерстве инфраструктуры обсудили разработку законопроекта, который решит проблему автомобилей на еврономерах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
"Во время совещания были обсуждены основные этапы разработки и внедрения нормативно-правовых актов относительно решения вопросов растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией", - говорится в сообщении.
Мининфраструктуры вместе с общественностью, как отмечается, было предложено три этапа решения проблемных вопросов:
Кроме того, на встрече также обозначены ряд вопросов, которые должны быть решены при разработке законопроектов, а именно:
-
- урегулирование ставок и порядка растаможивания транспортных средств;
-
- проведение оценки транспортных средств;
-
- урегулирование требований экологических стандартов;
-
- установление льгот и определение сроков действия льгот;
-
- избежание двойного налогообложения.
-
Напомним, 12 сентября Рада отложила на три месяца штрафы для "евробляхеров".