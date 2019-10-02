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"Евробляхеры" начали собираться под Радой

Киев • УНН

 • 18611 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Автомобилисты начали собираться на акцию "За доступную растаможку" под стенами Верховной Рады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сообщества "Авто Евро Сила" в Facebook, передает УНН.

"Евробляхеры" начали собираться под Радой

"7:30 люди активно собираются на акцию "За доступную растаможку", ждем Вас у ВР", - говорится в сообщении.

Как требование в сообществе указали инициирование как одного из срочных законопроекта о доступной растаможке и голосование его в течение октября, "чтобы окончательно решить вопрос с еврономерами и в целом вопрос доступной растаможки для каждого украинца".

Напомним, 22 сентября вступил в силу президентский закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

В пропрезидентской фракции парламента заявили, что штрафы за "евробляхи" отложили в последний раз.

Также напомним, в Мининфраструктуры обсудили разработку нового законопроекта по "евробляхам".

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