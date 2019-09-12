Арахамія запевнив, що штрафи за "євробляхи" відтермінували востаннє
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Нинішнє відтермінування застосування штрафів щодо власників нерозмитнених автомобілів було ухвалено востаннє. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"До мене особисто звернулось 70 чи 80 людей - власників "євроблях" і кажуть: ми будемо платити, але там є ще процедурні питання, дайте нам ще останнього разу три місяці. Ми поспілкувались і вирішили, що дамо їм три місяці, але це вже останні три місяці", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, народні депутати ухвалили президентський законопроект 1030 щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.