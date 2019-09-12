Арахамия заверил, что штрафы за "евробляхы" отложили в последний раз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Нынешняя отсрочка применения штрафов в отношении владельцев нерастаможенных автомобилей была принята в последний раз. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Ко мне лично обратился 70 или 80 человек - владельцев "евроблях" и говорят: мы будем платить, но там есть еще процедурные вопросы, дайте нам еще в последний раз три месяца. Мы пообщались и решили, что дадим им три месяца, но это уже последние три месяца", - отметил Арахамия.
Напомним, народные депутаты приняли президентский законопроект 1030 об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.