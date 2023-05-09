Євробачення 2023: стали відомі переможці першого півфіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Щойно у Ліверпулі закінчився перший півфінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення. Тож, стали відомі імена переможців, які пройшли до фіналу.
Деталі
Переможців першого півфіналу ведучі традиційно оголосили в довільному порядку.
Так, до фіналу пройшли представники 10-ти країн, а саме:
Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербії та Норвегії.
Доповнення
Згідно жеребкування, у першому півфіналі взяли участь виконавці з 15 країн, які виступили у такому порядку:
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- Норвегія: Alessandra -Queen of Kings
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- Мальта: The Busker - Dance (Our Own Party)
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- Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava
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- Латвія: Sudden Lights - Aijā
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- Португалія: Mimicat - Ai Coraçao
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- Ірландія: Wild Youth - We Are One
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- Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!
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- Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
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- Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn
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- Молдова: Pasha Parfeni - Soarele si Luna
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- Швеція: Loreen - Tattoo
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- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
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- Чехія: Vesna - My Sister's Crown
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- Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight
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- Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
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Фронтвумен українського гурту "The Hardkiss" Юля Саніна була співведучою заходу. Вона відкрила півфінал піснею "Маяк" та зі сцени подякувала Великій Британії за організацію конкурсу від імені України.
"Україна не може цього року прийняти конкурс через війну. І Великобританія, яка посіла друге місце, прийняла повноваження за нас. Це перший раз, коли одна країна приймає конкурс від імені іншої країни, і чарівний Ліверпуль прийняв нас з розпростертими обіймами, тож ми дякуємо вам", - сказала Саніна.
До того ж, українська співачка Alyosha також виступила на першому півфіналі "Євробачення". Вона з'явилася на сцені під сирени повітряної тривоги та заспівала разом з Ребеккою Фергюсон хіт гурту Duran Duran "Ordinary World".
Другий півфінал пісенного конкурсу пройде 11 травня. У ньому візьмуть участь представники 16-ти країн.
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