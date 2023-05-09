Евровидение 2023: стали известны победители первого полуфинала
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Только что в Ливерпуле закончился первый полуфинал 67-го песенного конкурса Евровидение. Поэтому, стали известны имена победителей, которые прошли в финал.
Детали
Победителей первого полуфинала ведущие традиционно объявили в произвольном порядке.
Так, в финал прошли представители 10-ти стран, а именно:
Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии.
Дополнение
Согласно жеребьевке, в первом полуфинале приняли участие исполнители из 15 стран, которые выступили в таком порядке:
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- Норвегия: Alessandra -Queen of Kings
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- Мальта: The Busker - Dance (Our Own Party)
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- Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava
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- Латвия: Sudden Lights - Aijā
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- Португалия: Mimicat - Ai Coraçao
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- Ирландия: Wild Youth - We Are One
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- Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ!
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- Швейцария: Remo Forrer - Watergun
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- Израиль: Noa Kirel - Unicorn
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- Молдова: Pasha Parfeni - Soarele si Luna
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- Швеция: Loreen - Tattoo
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- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
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- Чехия: Vesna - My Sister's Crown
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- Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight
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- Финляндия: Kääärijä - Cha Cha Cha
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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юля Санина была соведущей мероприятия. Она открыла полуфинал песней "Маяк" и со сцены поблагодарила Великобританию за организацию конкурса от имени Украины.
"Украина не может в этом году принять конкурс из-за войны. И Великобритания, занявшая второе место, приняла полномочия за нас. Это первый раз, когда одна страна принимает конкурс от имени другой страны, и прекрасный Ливерпуль принял нас с распростертыми объятиями, поэтому мы благодарим вас", - сказала Санина.
К тому же украинская певица Alyosha также выступила на первом полуфинале "Евровидения". Она появилась на сцене под сирены воздушной тревоги и спела вместе с Ребеккой Фергюсон хит группы Duran Duran "Ordinary World".
Второй полуфинал песенного конкурса пройдет 11 мая. В нем примут участие представители 16-ти стран.
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