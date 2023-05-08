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Євробачення-2023: TVORCHI вже вражають, де дивитися, як букмекери оцінюють шанси України на перемогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Великій Британії офіційно стартував 67-й пісенний конкурс Євробачення. Вчора, 7 травня, відбулася церемонія відкриття. Перший півфінал пройде 9 травня, другий – 11 травня. А 13 травня під час фіналу ми дізнаємося переможця цьогорічного конкурсу, пише УНН.

Після торішньої перемоги гурту Kalush Orchestra право приймати пісенний конкурс отримала Україна. Однак, через повномасштабне вторгнення росії, з міркувань безпеки Європейська мовна спілка прийняла рішення перенести конкурс до Ліверпулю.

У Євробаченні-2023 візьмуть участь представники 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від участі через брак коштів. росію не допустили через війну проти України. А білорусь була дискваліфікована ще з 2021 року через порушення прав людини.

Гурт TVORCHI від України вже вражає

Україну на цьогорічному Євробаченні представляє гурт TVORCHI, до складу якого входять вокаліст Джеффрі Кенні та саунд-продюсер Андрій Гуцуляк, з піснею Heart of Steel. Саме цей гурт став переможцем національного відбору 17 грудня 2022 року. Вже безпосередньо для участі в Євробаченні учасники гурту удосконалили пісню: додали український куплет та гру на скрипці.

Та ще до початку пісенних баталій TVORCHI здобувають повагу глядачів: під час офіційної церемонії відкриття вони вийшли у червоно-чорних костюмах, на яких білими літерами були написан імена та вага передчасно народжених дітей в Україні за час війни, яку розв’язала рф.

Це відбулося у рамках проекту, мета якого зібрати кошти на 10 інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей.

Де дивитися Євробачення, хто вестиме конкурс, і хто ще співатиме від України

В Україні Євробачення буде транслювати канал «Суспільне Культура». Початок трансляцій півфіналів 9 і 11 травня, а також фіналу 13 травня о 22:00 за київським часом.

Також за пісенним конкурсом можна буде спостерігати на сайті eurovision.ua, YouTube-каналі «Євробачення Україна», інших діджитал-платформах «Суспільного».

Ведучими цьогорічного Євробачення будуть британська виконавиця Аліша Діксон, акторка Ганна Веддінгем та українська співачка Юлія Саніна. Четвертий ведучий Грем Нортон, який є багаторічним коментатором конкурсу у Великій Британії приєднається до них вже у фіналі.

Матимуть змогу виступити на сцені цьогорічного Євробачення і виконавці, що у попередні роки представляли Україну на пісенному конкурсі. Серед них, зокрема, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, Alyosha, Марія Яремчук, GO_A, Джамала, Kalush Orchestra.

А судді хто?

Ще 5 квітня у «Дії» завершилося голосування за відбір 5 членів журі Євробачення від України. Серед претендентів були ROXOLANA, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фоззі Сидоренко, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмара та Олена Шоптенко.

Участь у голосуванні взяли понад 720 тисяч українців. Однак, хто саме від України визначатиме долю конкурсантів Євробачення, ми дізнаємося лише 13 травня – саме тоді офіційно буде оголошено склад Нацжурі від України.

Це пов’язано із черговою зміною правил: переможці півфіналів будуть визначатися виключно телеголосуванням. Журі країн, що беруть участь у конкурсі, будуть долучені лише у фіналі конкурсу.

Глядачі країн, що не представлені на Євробаченні також зможуть голосувати. Їхній вибір буде враховано як окремий набір балів у розділі «Решта світу».

Ставки: хто стане переможцем Євробачення

Букмекерські контори вже приймають ставки на переможця Євробачення. TVORCHI за різними оцінками входять до трійки основних претендентів. Вірогідність перемоги українського гурту коливається від 7% до 37%.
Основними конкурентами українців вважаються співачка зі Швеції Loreen із піснею Tatoo. Вона, до речі, у 2012 році вже перемагала на Євробаченні. Та співак з Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha.

Історичний екскурс

Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року, коли її вперше на пісенному конкурсі представив Олександр Пономарьов.

У 2015 та 2019 роках Україна пропускала конкурс. У 2020 він був скасований через пандемію коронавірусу. Переможцями конкурсу ставали Руслана – 2004 рік, Джамала – 2016, Kalush Orchestra – 2022.

У наступні роки після перемог Руслани та Джамали Євробачення проводилося у Києві.

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