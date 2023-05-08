Евровидение-2023: TVORCHI уже впечатляют, где смотреть, как букмекеры оценивают шансы Украины на победу

После прошлогодней победы группы Kalush Orchestra право принимать песенный конкурс получила Украина. Однако, из-за полномасштабного вторжения россии, из соображений безопасности Европейский вещательный союз принял решение перенести конкурс в Ливерпуль.

В Евровидении-2023 примут участие представители 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от участия из-за нехватки средств. россию не допустили из-за войны против Украины. А беларусь была дисквалифицирована еще с 2021 года из-за нарушения прав человека.

Группа TVORCHI от Украины уже впечатляет

Украину на нынешнем Евровидении представляет группа TVORCHI, в состав которой входят вокалист Джеффри Кенни и саунд-продюсер Андрей Гуцуляк, с песней Heart of Steel. Именно эта группа стала победителем национального отбора 17 декабря 2022 года. Уже непосредственно для участия в Евровидении участники группы усовершенствовали песню: добавили украинский куплет и игру на скрипке.

Но еще до начала песенных баталий TVORCHI завоевывают уважение зрителей: во время официальной церемонии открытия они вышли в красно-черных костюмах, на которых белыми буквами были написаны имена и вес преждевременно рожденных детей в Украине за время войны, которую развязала рф.

Это произошло в рамках проекта, цель которого собрать средства на 10 инкубаторов для спасения преждевременно рожденных детей.

Где смотреть Евровидение, кто будет вести конкурс, и кто еще будет петь от Украины

В Украине Евровидение будет транслировать канал «Суспільне Культура». Начало трансляций полуфиналов 9 и 11 мая, а также финала 13 мая в 22:00 по киевскому времени.

Также за песенным конкурсом можно будет наблюдать на сайте eurovision.ua, YouTube-канале «Евровидения Украина», других диджитал-платформах «Суспильного».

Ведущими нынешнего Евровидения будут британская исполнительница Алиша Диксон, актриса Анна Веддингем и украинская певица Юлия Санина. Четвертый ведущий Грэм Нортон, который является многолетним комментатором конкурса в Великобритании присоединится к ним уже в финале.

Смогут выступить на сцене нынешнего Евровидения и исполнители, которые в предыдущие годы представляли Украину на песенном конкурсе. Среди них, в частности, Тина Кароль, Верка Сердючка, Alyosha, Мария Яремчук, GO_A, Джамала, Kalush Orchestra.

А судьи кто?

Еще 5 апреля в «Дії» завершилось голосование за отбор 5 членов жюри Евровидения от Украины. Среди претендентов были ROXOLANA, Елена Гребенюк, Михаил Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвиенко, Александр Фоззи Сидоренко, Олег Собчук, Светлана Тарабарова, Евгений Хмара и Алена Шоптенко.

Участие в голосовании приняли более 720 тысяч украинцев. Однако, кто именно от Украины будет определять судьбу конкурсантов Евровидения, мы узнаем только 13 мая – именно тогда официально будет объявлен состав Нацжури от Украины.

Это связано с очередным изменением правил: победители полуфиналов будут определяться исключительно телеголосованием. Жюри стран, участвующих в конкурсе, будут привлечены только в финале конкурса.

Зрители стран, не представленных на Евровидении, также смогут голосовать. Их выбор будет учтен как отдельный набор баллов в разделе «Остальной мир».

Ставки: кто станет победителем Евровидения

Букмекерские конторы уже принимают ставки на победителя Евровидения. TVORCHI по разным оценкам входят в тройку основных претендентов. Вероятность победы украинской группы колеблется от 7% до 37%.

Основными конкурентами украинцев считаются певица из Швеции Loreen с песней Tatoo. Она, кстати, в 2012 году уже побеждала на Евровидении. И певец из Финляндиии Käärijä с песней Cha Cha Cha Cha.

Исторический экскурс

Украина участвует в Евровидении с 2003 года, когда её впервые на песенном конкурсе представил Александр Пономарев.

В 2015 и 2019 годах Украина пропускала конкурс. В 2020 он был отменен из-за пандемии коронавируса. Победителями конкурса становились Руслана – 2004 год, Джамала – 2016, Kalush Orchestra – 2022.

В последующие годы после побед Русланы и Джамалы Евровидение проводилось в Киеве.