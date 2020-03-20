Євробачення-2021: учасники не зможуть виступати з піснями, відібраними цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Учасники "Євробачення-2021" не зможуть виконувати пісні, які були відібрані для участі цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook Європейської телерадіомовної спілки (ЄТРС).
Таке рішення пов’язано з тим, що організатори конкурсу планують проведення альтернативних заходів (але не конкурсу) вже в 2020 році, щоб "вшанувати пісні та артистів, обраних для пісенного конкурсу "Євробаченні-2020".
"У зв’язку з цим група арбітрів, управлінський орган ЄТРС, вирішила, що, на виконання правил конкурсу "Євробачення", цьогорічні пісні не зможуть брати участі, коли конкурс повернеться в 2021", – йдеться в заяві.
Компанії, відповідальні за проведення "Євробачення" в країнах-членах Спілки, можуть самі вирішувати, яких артистів відправити на конкурс наступного року – відібраних у цьому році чи нових.
Нагадаємо, Євробачення-2020 скасовано через COVID-19.
Гурт Go-A представлятиме Україну на Євробаченні в 2021 році.