Евровидение-2021: участники не смогут выступать с песнями, отобранными в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Участники "Евровидения-2021" не смогут исполнять песни, которые были отобраны для участия в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Европейского телерадиовещательного союза (ЕТРС).
Такое решение связано с тем, что организаторы конкурса планируют проведение альтернативных мероприятий (но не конкурса) уже в 2020 году, чтобы "почтить песни и артистов, выбранных для песенного конкурса "Евровидение-2020".
"В связи с этим группа арбитров, управленческий орган ЕТРС, решила, что, во исполнение правил конкурса "Евровидение", в этом году песни не смогут участвовать, когда конкурс вернется в 2021", - говорится в заявлении.
Компании, ответственные за проведение "Евровидения" в странах-членах Союза, могут сами решать, каких артистов отправить на конкурс в следующем году - отобранных в этом году или новых.
Напомним, Евровидение-2020 отменено из-за COVID-19.
Группа Go-A будет представлять Украину на Евровидении в 2021 году.