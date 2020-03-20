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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108874 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110871 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109391 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119942 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102426 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106455 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106897 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131715 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130522 просмотра

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Евровидение-2021: участники не смогут выступать с песнями, отобранными в этом году

Евровидение-2021: участники не смогут выступать с песнями, отобранными в этом году

Киев  •  УНН

 • 26237 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Участники "Евровидения-2021" не смогут исполнять песни, которые были отобраны для участия в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Европейского телерадиовещательного союза (ЕТРС).

Такое решение связано с тем, что организаторы конкурса планируют проведение альтернативных мероприятий (но не конкурса) уже в 2020 году, чтобы "почтить песни и артистов, выбранных для песенного конкурса "Евровидение-2020".

"В связи с этим группа арбитров, управленческий орган ЕТРС, решила, что, во исполнение правил конкурса "Евровидение", в этом году песни не смогут участвовать, когда конкурс вернется в 2021", - говорится в заявлении.

Компании, ответственные за проведение "Евровидения" в странах-членах Союза, могут сами решать, каких артистов отправить на конкурс в следующем году - отобранных в этом году или новых.

Напомним, Евровидение-2020 отменено из-за COVID-19.

Группа Go-A будет представлять Украину на Евровидении в 2021 году.

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