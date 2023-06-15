Євро-2024: сьогодні збірна України зіграє з Північною Македонією. Хто фаворит букмекерів?

Де відбудеться матч, склад суддівської бригади, хто показує в Україні

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом у столиці Північної Македонії Скоп’є, на стадіоні “Тоше Проєскі”.

Обслуговуватиме гру бригада арбітрів зі Швейцарії: суддя у полі Лукас Фендріх, лайнсмени — Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Резервний арбітр — Алессандро Дудіч.

В Україні матч можна буде подивитися на місцевих каналах “Суспільного”, окрім OTT-сервісів, та на платформі MEGOGO.

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Перший офіційний матч Сергія Реброва, перспективи виходу з групи

Гра з Північною Македонією стане для української збірної першою офіційною під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

У понеділок, 12 червня, збірна України у товариському матчі зі збірною Німеччини не змогла втримати перемогу, зігравши у нічию 3:3.

26 березня українці у виїзному матчі проти збірної Англії поступилася з рахунком 0:2. Македонці 23 березня не без проблем обіграли збірну Мальти — 2:1.

Турнірну таблицю групи С на даний момент очолює збірна Англії, яка після двох матчів має шість очок, Північна Македонія та Італія ділять друге-третє місце з трьома очками кожна. Але у італійців на гру більше Четверте місце — Україна, п’яте — Мальта, які очок ще не набирали.

За регламентом до фінальної частини Євро-2024 виходять по дві кращі команди з кожної групи. Частина команд, які не потраплять на Євро через основний відбір, матимуть змогу розіграти три додаткові путівки у кваліфікації за підсумками Ліги Націй. Для України такий варіант стане можливим, якщо Шотландія зі своєї групи вийде на Євро напряму.

Кому віддають перевагу букмекери

Фаворитом матчу букмекери вважають Україну. Ставки на перемогу нашої збірної приймаються з коефіцієнтом 2,15, нічия — 3,30, перемога Північної Македонії — 3,60.

Україна — Північна Македонія: історія протистоянь

Україна та Північна Македонія (Македонія) провели п’ять матчів, два перших з яких були товариськими. У жовтні 2003 року була зафіксована нульова нічия, а у березні 2004 року Україна поступилася з рахунком 0:1.

У рамках відбору на Євро-2016 перемогу українцям у домашньому матчі забезпечив гол Сергія Сидорчука, а у матчі-відповіді — голи Євгена Селезньова та Артема Кравця.

Останній раз команди зустрічалися у груповому етапі фінальної частини Євро-2020. Україна перемогла з рахунком 2:1 завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

Нагадаємо

Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном Європи.