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Евро-2024: сегодня сборная Украины сыграет с Северной Македонией. Кто фаворит букмекеров?

Киев • УНН

 • 1930639 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня, 16 июня, сборная Украины по футболу проведет второй матч в рамках отбора на Чемпионат Европы, который летом 2024 года состоится в Германии, пишет УНН.

Евро-2024: сегодня сборная Украины сыграет с Северной Македонией. Кто фаворит букмекеров?

Где состоится матч, состав судейской бригады, кто показывает в Украине

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени в столице Северной Македонии Скопье, на стадионе “Тоше Проески”.

Обслуживать игру будет бригада арбитров из Швейцарии: судья в поле Лукас Фендрих, лайнсмены — Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр — Алессандро Дудич.

В Украине матч можно будет посмотреть на местных каналах “Общественного”, кроме OTT-сервисов, и на платформе MEGOGO.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребров официально стал главным тренером сборной Украины по футболу

Первый официальный матч Сергея Реброва, перспективы выхода из группы

Игра с Северной Македонией станет для украинской сборной первой официальной под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины в товарищеском матче с сборной Германии не смогла удержать победу, сыграв в ничью 3:3.

26 марта украинцы в выездном матче против сборной Англии уступили с счетом 0:2. Македонцы 23 марта не без проблем обыграли сборную Мальты — 2:1.

Турнирную таблицу группы С на данный момент возглавляет сборная Англии, которая после двух матчей имеет шесть очков, Северная Македония и Италия делят второе-третье место с тремя очками каждая. Но у итальянцев на игру больше Четвертое место — Украина, пятое — Мальта, которые очков еще не набирали.

По регламенту в финальную часть Евро-2024 выходят по две лучшие команды из каждой группы. Часть команд, которые не попадут на Евро через основной отбор, смогут разыграть три дополнительные путевки в квалификации по итогам Лиги Наций. Для Украины такой вариант станет возможным, если Шотландия из своей группы выйдет на Евро напрямую.

Кому отдают предпочтение букмекеры

Фаворитом матча букмекеры считают Украину. Ставки на победу нашей сборной принимаются с коэффициентом 2,15, ничья — 3,30, победа Северной Македонии — 3,60.

Украина — Северная Македония: история противостояний

Украина и Северная Македония (Македония) провели пять матчей, два первых из которых были товарищескими. В октябре 2003 года была зафиксирована нулевая ничья, а в марте 2004 года Украина уступила с счётом 0:1.
В рамках отбора на Евро-2016 победу украинцам в домашнем матче обеспечил гол Сергея Сидорчука, а в ответном матче — голы Евгения Селезнева и Артема Кравца.

Последний раз команды встречались в групповом этапе финальной части Евро-2020. Украина победила с счетом 2:1 благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

Напомним

Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом Европы.

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