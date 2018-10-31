Єврейська громада vs НАБУ: суть конфлікту та позиції сторін

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Про прослуховування центральної Синагоги столиці заявив головний рабин України Моше Реувен Асман. У своєму відкритому зверненні, пише УНН, він звинуватив у незаконному прослуховуванні Національне Антикорупційне бюро.

“У жовтні 2018 року Службою безпеки Єврейської громади м. Києва були виявлені особи, які професійно здійснювали приховане спостереження за приміщеннями центральної Синагоги міста Києва (вул. Шота Руставелі, 13) та її вірянами. Подальшою перевіркою встановлено транспортні засоби, які використовувались з метою проведення незаконних дій з підробними номерними транспортними знаками. Зазначене стало підставою для звернення до компетентних органів України та Держави Ізраїль”, — йдеться в офіційній заяві.

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Також він повідомив, що під час перевірки молитовного дому були виявлені “несанкціоновані пристрої зняття інформації”.

“З власних компетентних джерел отримана інформація про ідентифікацію деяких осіб, які приймали участь в незаконному спостереженні, а саме осіб, що мають безпосереднє відношення до Національного Антикорупційного Бюро України”, — заявив Асман.

За його словами, це вже не перший випадок. Раніше, нібито під час проведення негласних слідчих дій, “були зафіксовані висловлювання високопосадовця правоохоронного органу вищого рівня, що принижують честь і гідність єврейського народу і вірян, з використанням антисемітської лексики, назв образливого характеру юдеїв, висловлених у грубій ворожій формі”.

У свою чергу НАБУ розповсюдило інформацію, що не має відношення до описаних подій.

“Інформація про те, що, буцімто Національне бюро здійснює незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва, не відповідає дійсності.

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Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної Синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало.

Наголошуємо, що у фокусі розслідувань Національного бюро — діяльність вищих посадових осіб у державній владі безвідносно до їхньої належності до релігійних чи будь-яких інших громад”, — повідомили у НАБУ, та додали, що здійснюють свою діяльність з дотриманням вимог законодавства.

На ситуацію вже почали реагувати політики.

“Я особисто не схильний вбачати у цьому антисемітизм. Якщо це дійсно підтвердиться, то ми маємо приклад звичайного режиму роботи НАБУ. Бюро, на жаль, від інших правоохоронних органів відрізняється не вищим професіоналізмом, а тільки вищим нахабством у порушенні закону.

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Якщо їх оперативні заходи якоїсь спецслужби виявили та ще й установили їх джерело — це є свідченням низької професійної відповідності. А якщо якийсь слідчий вирішив прослуховувати молитовний будинок — то він мусив би мати дуже вагомі підстави.

З чим я однозначно погоджуюся у заяві головного рабина — так це у тому, що розсекречення розмов Холодницького з його неоднозначною лексикою було незаконним”, — написав нардеп Ігор Луценко.

Виникає питання, кого прослуховували у Божому домі?

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