Еврейская община vs НАБУ: суть конфликта и позиции сторон

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КИЕВ. 31 октября. УНН. О прослушивании центральной синагоги столицы заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман. В своем открытом обращении, пишет УНН, он обвинил в незаконном прослушивании Национальное антикоррупционное бюро.

"В октябре 2018 года Службой безопасности Еврейской общины г. Киева были обнаружены лица, которые профессионально осуществляли скрытое наблюдение за помещениями центральной синагоги города Киева (ул. Шота Руставели, 13) и ее верующими. Следующей проверкой установлено транспортные средства, которые использовались с целью проведения незаконных действий с поддельными номерными транспортными знаками. Указанное стало основанием для обращения в компетентные органы Украины и Государства Израиль", - говорится в официальном заявлении.

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Также он сообщил, что во время проверки молитвенного дома были обнаружены "несанкционированные устройства снятия информации".

"Из собственных компетентных источников получена информация об идентификации некоторых лиц, принимавших участие в незаконном наблюдении, а именно лиц, имеющих непосредственное отношение к Национальному Антикоррупционному Бюро Украины", - заявил Асман.

По его словам, это уже не первый случай. Ранее, якобы во время проведения негласных следственных действий, "были зафиксированы высказывания чиновника правоохранительного органа высшего уровня, унижающие честь и достоинство еврейского народа и верующих, с использованием антисемитской лексики, названий оскорбительного характера иудеев, высказанных в грубой вражеской форме".

В свою очередь НАБУ распространило информацию, что не имеет отношения к описанным событиям.

"Информация о том, что, якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия относительно еврейской общины Киева, не соответствует действительности.

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Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло.

Подчеркиваем, что в фокусе расследований Национального бюро - деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любым другим общинам", - сообщили в НАБУ, и добавили, что осуществляют свою деятельность с соблюдением требований законодательства.

На ситуацию уже начали реагировать политики.

"Я лично не склонен видеть в этом антисемитизм. Если это действительно подтвердится, то мы имеем пример обычного режима работы НАБУ. Бюро, к сожалению, от других правоохранительных органов отличается не высоким профессионализмом, а только повышеной наглостью в нарушении закона.

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Если их оперативные мероприятия какая-то спецслужба обнаружила и еще и установила их источник - это является свидетельством низкого профессионального соответствия. А если какой-то следователь решил прослушивать молитвенный дом - то он должен был иметь очень веские основания.

С чем я однозначно согласен в заявлении главного раввина - так это в том, что рассекречивание разговоров Холодницкого с его неоднозначной лексикой было незаконным", - написал нардеп Игорь Луценко.

Возникает вопрос, кого прослушивали в доме Божием?

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