Еврейская община vs НАБУ: суть конфликта и позиции сторон

"В октябре 2018 года Службой безопасности Еврейской общины г. Киева были обнаружены лица, которые профессионально осуществляли скрытое наблюдение за помещениями центральной синагоги города Киева (ул. Шота Руставели, 13) и ее верующими. Следующей проверкой установлено транспортные средства, которые использовались с целью проведения незаконных действий с поддельными номерными транспортными знаками. Указанное стало основанием для обращения в компетентные органы Украины и Государства Израиль", - говорится в официальном заявлении.

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Также он сообщил, что во время проверки молитвенного дома были обнаружены "несанкционированные устройства снятия информации".

"Из собственных компетентных источников получена информация об идентификации некоторых лиц, принимавших участие в незаконном наблюдении, а именно лиц, имеющих непосредственное отношение к Национальному Антикоррупционному Бюро Украины", - заявил Асман.

По его словам, это уже не первый случай. Ранее, якобы во время проведения негласных следственных действий, "были зафиксированы высказывания чиновника правоохранительного органа высшего уровня, унижающие честь и достоинство еврейского народа и верующих, с использованием антисемитской лексики, названий оскорбительного характера иудеев, высказанных в грубой вражеской форме".

В свою очередь НАБУ распространило информацию, что не имеет отношения к описанным событиям.

"Информация о том, что, якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия относительно еврейской общины Киева, не соответствует действительности.

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Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло.

Подчеркиваем, что в фокусе расследований Национального бюро - деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любым другим общинам", - сообщили в НАБУ, и добавили, что осуществляют свою деятельность с соблюдением требований законодательства.

На ситуацию уже начали реагировать политики.

"Я лично не склонен видеть в этом антисемитизм. Если это действительно подтвердится, то мы имеем пример обычного режима работы НАБУ. Бюро, к сожалению, от других правоохранительных органов отличается не высоким профессионализмом, а только повышеной наглостью в нарушении закона.

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Если их оперативные мероприятия какая-то спецслужба обнаружила и еще и установила их источник - это является свидетельством низкого профессионального соответствия. А если какой-то следователь решил прослушивать молитвенный дом - то он должен был иметь очень веские основания.

С чем я однозначно согласен в заявлении главного раввина - так это в том, что рассекречивание разговоров Холодницкого с его неоднозначной лексикой было незаконным", - написал нардеп Игорь Луценко.

Возникает вопрос, кого прослушивали в доме Божием?