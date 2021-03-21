ЄС закликав Росію розслідувати дані про позасудові страти в Чечні

Цитата

“Після публікації в „Новій газеті“ матеріалу Олени Мілашиної, в якому йдеться про позасудові вбивства в Чечні, і журналістка, і газета піддалися неприйнятним вербальним атакам, розгорнулася кампанія по дискредитації і залякуванню з боку чеченської влади. Європейський Союз розраховує, що російська влада покладе край цим атакам і розслідує інформацію, розкриту в статті”, — йдеться в заяві.

“Всі випадки позасудових страт, тортур та інших серйозних порушень прав людини, які були здійснені за останні роки, повинні бути розслідувані, а винуватці мають бути покарані”, — підкреслили у відомстві.

Що передувало

“Нова газета” 15 березня опублікувала матеріал про позасудові страти і тортури в Чечні. Після цього співробітники полку імені Ахмата Кадирова при МВС республіки звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням звернути увагу на нападки ЗМІ на їхню адресу. Речник Путіна заявив, що звернення до президента РФ з цього питання спрямоване не за адресою, і рекомендував полку імені Кадирова з претензіями до газети звертатися в суд. Пєсков додав, що “безумовно, безпека журналістів повинна бути абсолютно незаперечна, ніщо не повинно загрожувати журналістам”, — цитує “ТАРС”. — “Але в разі публікації наклепу, звичайно, повинне переслідуватися за законом”, — підкреслив він.

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав публікації видання про “страти” в регіоні “диверсійними” і відкинув інформацію про погрози по відношенню до журналістів.