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Колишній поліцейський із Чечні розповів про позасудові страти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Російська “Нова газета” опублікувала свідчення Сулеймана Гезмахмаєва, колишнього співробітника полку патрульно-постової служби поліції імені Ахмата Кадирова. Він розповів, що брав участь у затриманні жителів російського регіону Чечні, яких пізніше стратили, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо

За словами Гезмахмаєва, іншого чеченського поліцейського, Сулеймана Саралієва, змушували взяти участь у масових позасудових стратах у січні 2017 року в Грозному, а потім, коли він спробував передати інформацію про подію органам правопорядку, його назвали геєм і вбили, пише “Нова газета”.

Сулейман Гезмахмаєв брав участь у спецзаходах із затримання сотень жителів Чечні й охороняв у підвалі спортзалу полку імені Кадирова щонайменше 56 затриманих, пише видання. Він також знав про обставини вбивства щонайменше 13 осіб, що сталися в ніч на 26 січня 2017 року на території полку.

Цитата

“Ці 13 осіб, їх катували і вбили ... Коли я дізнався про тортури і вбивства, я більше не хотів там працювати ... Вони кажуть тобі, що ти повинен когось катувати. Вони дивляться, чи ти тримаєш його голову під водою, чи катуєш струмом. Якщо ти не виконуєш їхні вказівки, вони усувають тебе або в кращому випадку вигадують, у чому б тебе звинуватити. Наприклад, у пособництві бойовикам”, — наводить слова Гезмахмаєва “Нова газета”.

Деталі

Про те, що в Чечні в ніч на 26 січня 2017 року були розстріляні 27 затриманих, “Нова газета” повідомила влітку того ж року. Убитих, як писало видання, затримали під час спецоперацій після нападу на поліцейських у Грозному 17 грудня.

У квітні 2017 року “Нова газета” передала Слідчому комітету Росії список убитих жителів Чечні. Слідчі підтвердили загибель чотирьох осіб.

У лютому цього року Кремль вперше прокоментував інформацію про позасудові страти у Чечні.

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