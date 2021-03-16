Бывший полицейский из Чечни рассказал о внесудебных казнях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российская "Новая газета" опубликовала свидетельство Сулеймана Гезмахмаева, бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, что участвовал в задержании жителей российского региона Чечне, которых позже казнили, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Что известно
По словам Гезмахмаева, другого чеченского полицейского, Сулеймана Саралиева, заставляли принять участие в массовых внесудебных казнях в январе 2017 года в Грозном, а затем, когда он попытался передать информацию о событии органам правопорядка, его назвали геем и убили, пишет “Новая газета”.
Сулейман Гезмахмаев участвовал в спецмероприятиях по задержанию сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка имени Кадырова по меньшей мере 56 задержанных, пишет издание. Он также знал об обстоятельствах убийства по меньшей мере 13 человек, которые произошли в ночь на 26 января 2017 года на территории полка.
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“Эти 13 человек, их пытали и убили ... Когда я узнал о пытках и убийствах, я больше не хотел там работать ... Они говорят тебе, что ты должен кого-то пытать. Они смотрят, как ты держишь его голову под водой, или пытаешь током. Если ты не выполняешь их указания, они устраняют тебя или в лучшем случае придумывают, в чем бы тебя обвинить. Например, в пособничестве боевикам”, — приводит слова Гезмахмаева “Новая газета”.
Детали
О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, “Новая газета” сообщила летом того же года. Убитых, как писало издание, задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря.
В апреле 2017 года “Новая газета” передала Следственному комитету России список убитых жителей Чечни. Следователи подтвердили гибель четырех человек.
В феврале этого года Кремль впервые прокомментировал информацию о внесудебных казнях в Чечне.