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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52652 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73470 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 110232 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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ЕС призвал Россию расследовать данные о внесудебных казнях в Чечне

ЕС призвал Россию расследовать данные о внесудебных казнях в Чечне

Киев  •  УНН

 • 19004 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Евросоюз призвал российские власти провести расследование опубликованное в материале "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чеченской республике, передает УНН со ссылкой на опубликованный в субботу заявление внешнеполитической службы ЕС.

Цитата

“После публикации в „Новой газете“ материала Елены Милашиной, в котором говорится о внесудебных убийствах в Чечне, и журналистка, и газета подверглись неприемлемым вербальным атакам, развернулась кампания по дискредитации и запугиванию со стороны чеченских властей. Европейский Союз рассчитывает, что российские власти положит конец этим атакам и расследует информацию, раскрытую в статье”, — говорится в заявлении.

“Все случаи внесудебных казней, пыток и других серьезных нарушений прав человека, совершенных за последние годы, должны быть расследованы, а виновные должны быть наказаны”, — подчеркнули в ведомстве.

Что предшествовало

“Новая газета” 15 марта опубликовала материал о внесудебных казнях и пытках в Чечне. После этого сотрудники полка имени Ахмата Кадырова при МВД республики обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. Спикер Путина заявил, что обращение к президенту РФ по этому вопросу направлено не по адресу, и рекомендовал полку имени Кадырова с претензиями к газете обращаться в суд. Песков добавил, что “безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно неоспорима, ничто не должно угрожать журналистам”, — цитирует “ТАСС”. — “Но в случае публикации клеветы, конечно, должно преследоваться по закону”, — подчеркнул он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации издания о “казни” в регионе “диверсионными” и отверг информацию об угрозах по отношению к журналистам.

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