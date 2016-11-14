ЄС закликав Д.Трампа дотримуватися ядерної угоди з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу закликали всі сторони ядерної угоди з Іраном до дотримання своїх забов'язань, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Євросоюз відданий підтримці повної та ефективної імплементації шляхом усунення економічних та фінансових санкцій, пов’язаних з ядерною угодою, та налагодженням зв’язку з приватним сектором задля розвитку зростання в сфері торгівлі та інвестицій”, — йдеться у спільній заяві міністрів.
Зазначимо, що цей заклик став реакцією на побоювання, що новий президент США Д.Трамп розірве ядерну угоду з Іраном, яку назвав “найгіршою в світі”. Також новообраний 45-ий президент США в ході передвиборчої кампанії обіцяв розірвати або наново підписати усі невигідні (на його думку - ред.) міжнародні угоди США.
В свою чергу міністри закордонних справ країн-членів ЄС обіцяють зі свого боку робити все можливе, щоб санкції з Ірану було знято.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив, що він засмучений повідомленнями про утиски мусульман і вихідців із Латинської Америки після його обрання.