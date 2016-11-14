ЕС призвал Д.Трампа соблюдать ядерные соглашения с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза призвали все стороны ядерной сделки с Ираном к соблюдению своих обязательств, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Евросоюз отдан поддержке полной и эффективной имплементации путем устранения экономических и финансовых санкций, связанных с ядерной соглашением, и налаживанием связи с частным сектором для развития роста в сфере торговли и инвестиций", - говорится в совместном заявлении министров.
Отметим, что этот призыв стал реакцией на опасения, что новый президент США Д.Трамп разорвет ядерное соглашение с Ираном, которое назвал "худшим в мире". Также новоизбранный президент США в ходе предвыборной кампании обещал разорвать или заново подписать все невыгодные (по его мнению - ред.) международные соглашения США.
В свою очередь министры иностранных дел стран-членов ЕС обещают со своей стороны делать все возможное, чтобы санкции с Ирана были сняты.
Как сообщал УНН, Дональд Трамп заявил, что он расстроен сообщениями о притеснениях мусульман и выходцев из Латинской Америки после его избрания.