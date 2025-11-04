ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро

Європейський Союз схвалив п'ятий транш обсягом 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility для України, повідомили у Раді ЄС у вівторок, 4 листопада, пише УНН.

Рада ЄС схвалила 5-й черговий транш обсягом понад 1,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Ціль полягає у зміцненні фінансової стабільності України та підтримці функціонування її державного управління - повідомили у Раді ЄС.

Як зазначили у євроінституції, "Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування після того, як Рада (ЄС) ухвалила рішення про п'ятий черговий транш підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Facility". "Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу. Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку подальшої роботи її державного управління", - ідеться у повідомленні.

Після оцінки Єврокомісією запиту України на платіж 29 вересня 2025 року, як зазначається, Рада ЄС дійшла висновку, що "Україна задовільно виконала низку реформ, викладених у Плані України (Ukraine Plan), включаючи реформи судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, людського капіталу, бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетичного сектору, управління критично важливою сировиною, зеленого переходу та захисту довкілля".

Довідково

Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від Європейського Союзу у €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.