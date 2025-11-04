ukenru
11:12 • 1316 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
07:40 • 12380 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 30250 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 20208 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73618 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 45358 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 43049 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34990 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50213 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18692 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 19557 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 18897 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 4 листопада, 04:42 • 11630 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23141 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18415 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 30250 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23353 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73618 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50213 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 45360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Юлія Свириденко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Одеса
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18565 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 24694 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 29018 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 38644 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 39451 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

Рада ЄС схвалила п'ятий транш обсягом 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це спрямовано на зміцнення фінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління.

ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро

Європейський Союз схвалив п'ятий транш обсягом 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility для України, повідомили у Раді ЄС у вівторок, 4 листопада, пише УНН.

Рада ЄС схвалила 5-й черговий транш обсягом понад 1,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Ціль полягає у зміцненні фінансової стабільності України та підтримці функціонування її державного управління

- повідомили у Раді ЄС.

Як зазначили у євроінституції, "Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування після того, як Рада (ЄС) ухвалила рішення про п'ятий черговий транш підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Facility". "Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу. Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку подальшої роботи її державного управління", - ідеться у повідомленні.

Після оцінки Єврокомісією запиту України на платіж 29 вересня 2025 року, як зазначається, Рада ЄС дійшла висновку, що "Україна задовільно виконала низку реформ, викладених у Плані України (Ukraine Plan), включаючи реформи судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, людського капіталу, бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетичного сектору, управління критично важливою сировиною, зеленого переходу та захисту довкілля".

Довідково

Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від Європейського Союзу у €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Європейський Союз
Україна