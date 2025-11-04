ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро

Европейский Союз одобрил пятый транш в размере 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility для Украины, сообщили в Совете ЕС во вторник, 4 ноября, пишет УНН.

Совет ЕС одобрил 5-й очередной транш в размере более 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Цель состоит в укреплении финансовой стабильности Украины и поддержке функционирования ее государственного управления - сообщили в Совете ЕС.

Как отметили в евроинституции, "Украина получит более 1,8 миллиарда евро финансирования после того, как Совет (ЕС) принял решение о пятом очередном транше поддержки в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility". "Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также один невыполненный шаг из четвертого транша. Финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшей работы ее государственного управления", - говорится в сообщении.

После оценки Еврокомиссией запроса Украины на платеж 29 сентября 2025 года, как отмечается, Совет ЕС пришел к выводу, что "Украина удовлетворительно выполнила ряд реформ, изложенных в Плане Украины (Ukraine Plan), включая реформы судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, человеческого капитала, бизнес-среды, децентрализации и региональной политики, энергетического сектора, управления критически важным сырьем, зеленого перехода и защиты окружающей среды".

Справка

Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.