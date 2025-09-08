$41.220.13
ukenru
Ексклюзив
09:57 • 3432 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 10102 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 16088 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 21676 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 36209 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 59452 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 73988 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79426 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 122574 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 104188 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
ЄС "перегорнув сторінку" у відносинах з Трампом: голова Європейської ради

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС і Дональд Трамп стабілізували відносини. Це сталося після угод про оборонні витрати, торгівлю та співпрацю щодо України.

ЄС "перегорнув сторінку" у відносинах з Трампом: голова Європейської ради

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС і президент США Дональд Трамп "перегорнули сторінку" у своїх раніше нестабільних відносинах після того, як було укладено угоди про оборонні витрати та торгівлю, а також про співпрацю щодо майбутнього України. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як пише видання,Трамп повернувся до влади, стверджуючи, що ЄС був створений для того, щоб "надурити" США, і критикуючи Європу за те, що вона безкоштовно користується оборонною підтримкою США та допомогою Україні, але останніми тижнями він висловив похвалу європейським лідерам та своїм відносинам з Брюсселем.

Якщо поглянути на ситуацію дев'ять місяців тому, в січні, то всі були дуже налякані, особливо щодо наших відносин зі Сполученими Штатами. За останні дев'ять місяців нам вдалося стабілізувати трансатлантичні відносини. Якщо згадати його перші заяви про Європейський Союз, здається, ніби це було 10 років тому. Але зараз я думаю, що ми перегорнули цю сторінку і тепер нам потрібно розвивати цю нову стабільність і з нетерпінням чекати продовження наших відносин зі Сполученими Штатами

- заявив Кошта.

Нагадаємо

Європейський Союз уклав угоду зі США, за якою він повністю оплачуватиме військове обладнання, що Вашингтон відправлятиме до ЄС. Значна частина цього озброєння буде розподілена в Україну.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Financial Times
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна