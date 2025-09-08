ЕС «перевернул страницу» в отношениях с Трампом: глава Европейского совета

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС и президент США Дональд Трамп "перевернули страницу" в своих ранее нестабильных отношениях после того, как были заключены соглашения об оборонных расходах и торговле, а также о сотрудничестве по будущему Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, Трамп вернулся к власти, утверждая, что ЕС был создан для того, чтобы "надуть" США, и критикуя Европу за то, что она бесплатно пользуется оборонной поддержкой США и помощью Украине, но в последние недели он выразил похвалу европейским лидерам и своим отношениям с Брюсселем.

Если посмотреть на ситуацию девять месяцев назад, в январе, то все были очень напуганы, особенно относительно наших отношений с Соединенными Штатами. За последние девять месяцев нам удалось стабилизировать трансатлантические отношения. Если вспомнить его первые заявления о Европейском Союзе, кажется, будто это было 10 лет назад. Но сейчас я думаю, что мы перевернули эту страницу и теперь нам нужно развивать эту новую стабильность и с нетерпением ждать продолжения наших отношений с Соединенными Штатами - заявил Кошта.

Напомним

Европейский Союз заключил соглашение с США, по которому он будет полностью оплачивать военное оборудование, которое Вашингтон будет отправлять в ЕС. Значительная часть этого вооружения будет распределена в Украину.