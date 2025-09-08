$41.220.13
Эксклюзив
09:57 • 3278 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 9830 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 15933 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 21536 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 36093 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 59394 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 73940 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79418 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122458 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 104079 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
ЕС «перевернул страницу» в отношениях с Трампом: глава Европейского совета

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС и Дональд Трамп стабилизировали отношения. Это произошло после соглашений об оборонных расходах, торговле и сотрудничестве по Украине.

ЕС «перевернул страницу» в отношениях с Трампом: глава Европейского совета

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС и президент США Дональд Трамп "перевернули страницу" в своих ранее нестабильных отношениях после того, как были заключены соглашения об оборонных расходах и торговле, а также о сотрудничестве по будущему Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, Трамп вернулся к власти, утверждая, что ЕС был создан для того, чтобы "надуть" США, и критикуя Европу за то, что она бесплатно пользуется оборонной поддержкой США и помощью Украине, но в последние недели он выразил похвалу европейским лидерам и своим отношениям с Брюсселем.

Если посмотреть на ситуацию девять месяцев назад, в январе, то все были очень напуганы, особенно относительно наших отношений с Соединенными Штатами. За последние девять месяцев нам удалось стабилизировать трансатлантические отношения. Если вспомнить его первые заявления о Европейском Союзе, кажется, будто это было 10 лет назад. Но сейчас я думаю, что мы перевернули эту страницу и теперь нам нужно развивать эту новую стабильность и с нетерпением ждать продолжения наших отношений с Соединенными Штатами

- заявил Кошта.

Напомним

Европейский Союз заключил соглашение с США, по которому он будет полностью оплачивать военное оборудование, которое Вашингтон будет отправлять в ЕС. Значительная часть этого вооружения будет распределена в Украину.

Ольга Розгон

