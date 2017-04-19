ЄС: дострокові вибори у Британії не вплинуть на переговори по "брекзиту"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Європейський союз продовжить переговори з Лондоном щодо “брекзиту”, попри проведення дострокових виборів у Британії, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Вибори у Британії не змінять плани 27 країн-членів ЄС”, — сказав прес-секретар Д.Туска.
“Ми очікуємо, що рекомендації щодо „брекзиту“ ЄС ухвалить 29 квітня, а директиви щодо переговорів підготують 22 травня”, — додав представник президента ЄР.
Офіційний представник ЄС із переговорної команди розповів BBC, що вони сподіваються на те, що результат може навіть поліпшити переговори.
“Це внутрішня справа Британії. Але у нас є надія, що це призведе до появи сильного лідера в Лондоні, який зможе вести переговори з нами і матиме сильну підтримку з боку виборців”, — сказав чиновник.
Він також зазначив, що це не змінить планів ЄС, бо вони готові до дати у червні.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.