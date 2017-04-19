ЕС: досрочные выборы в Британии не повлияют на переговоры по "брекзиту"

“Выборы в Британии не изменят планы 27 стран-членов ЕС”, — сказал пресс-секретарь Д. Туска.

“Мы ожидаем, что рекомендации по” брекзиту “ЕС примет 29 апреля, а директивы о переговорах подготовят 22 мая”, — добавил представитель президента ЕР.

Официальный представитель ЕС по переговорной команды рассказал BBC, что они надеются на то, что результат может даже улучшить переговоры.

“Это внутреннее дело Великобритании. Но у нас есть надежда, что это приведет к появлению сильного лидера в Лондоне, который сможет вести переговоры с нами и будет иметь сильную поддержку со стороны избирателей”, — сказал чиновник.

Он также отметил, что это не изменит планов ЕС, потому что они готовы к дате в июне.

Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов .