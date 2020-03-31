Єрмак пообіцяв, що влада не впливатиме на розслідування щодо відеозаписів з його братом

КИЇВ. 31 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв, що влада ніяким чином не буде впливати на розслідування щодо відеозаписів, на яких нібито присутній його брат Денис. Він чекатиме об'єктивного розслідування правоохоронних органів. Про це Єрмак заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.