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Єрмак пообіцяв, що влада не впливатиме на розслідування щодо відеозаписів з його братом

Єрмак пообіцяв, що влада не впливатиме на розслідування щодо відеозаписів з його братом

Київ • УНН

 • 15280 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв, що влада ніяким чином не буде впливати на розслідування щодо відеозаписів, на яких нібито присутній його брат Денис. Він чекатиме об'єктивного розслідування правоохоронних органів. Про це Єрмак заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Що стосується інформації, яка останнім часом поширюється у ЗМІ щодо плівок, на яких нібито присутній мій брат Денис Єрмак. Як я і обіцяв, як законослухняна людина, як керівник ОП, я перше, що зробив — звернувся до правоохоронних органів з заявою, ці заяви зареєстровані в ДБР, в СБУ. Я знаю, що порушена справа САП”, — наголосив Єрмак.

За його словами, ці органи проведуть повне об’єктивне розслідування щодо того, хто і на чиє замовлення розповсюдив цю інформацію і хто саме на тих плівках.

“Я гарантую вам, що сьогодні влада жодним чином не буде на це впливати”, — додав Єрмак.

За словами Єрмака, Гео Лерос в цій ситуації є інструментом тих людей, які борються з владою та Офісом Президента.

“Вважаю самим правильним буде дочекатися висновків правоохоронних органів, все побачимо і почуємо”, — додав Єрмак.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у неділю подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.

Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля — ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.

Також скандал прокоментував голова ВР Дмитро Разумков.

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