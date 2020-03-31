Ермак пообещал, что власть не будет влиять на расследование видеозаписей с его братом

КИЕВ. 31 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак пообещал, что власть никоим образом не будет влиять на расследование видеозаписей, на которых якобы присутствует его брат Денис. Он будет ждать объективного расследования правоохранительных органов. Об этом Ермак заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.