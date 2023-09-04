Єрмак показав роботу Bayraktar
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок поділився відео роботи безпілотника Bayraktar TB2, пише УНН.
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"Працює Bayraktar TB2", - підписав Єрмак відео у Telegram.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 265 120 осіб, 4480 танків, 19 кораблів і катерів та сотень одиниць іншої військової техніки.
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