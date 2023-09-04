Ще плюс 460: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 265 120 осіб, 4480 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,
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- танків ‒ 4480 (+4) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,
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- артилерійських систем – 5611 (+29) од,
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- РСЗВ – 741 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 503 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),
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- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 19 (+1) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,
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- спеціальна техніка ‒ 847 (+6).
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Нагадаємо
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження росіян.